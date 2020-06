Lo que no se vio del Barça-Athletic: Setién y Garitano, a la gresca

Cada choque hasta que termine LaLiga es una final. Y eso se vive con intensidad dentro y fuera del césped.

En el Barça-Athletic saltaron chispas. La tensión se palpaba en el ambiente. Quique Setién y Gaizka Garitano no pudieron mantenerse ajenos y tuvieron algún que otro cruce de palabras a lo largo del encuentro.

En la primera parte, el colegiado pitó falta. Garitano protestó... y Setién entró al trapo. Al técnico del Athletic no le gustó que se metiera y así se lo hizo saber. Según 'Sport', Garitano le dijo que le dejara tranquilo: "Tú a mí no me digas nada".

Y Setién no se quedó callado. "Yo no te he dicho nada", le respondió al técnico de los 'leones'. En más de una ocasión, as cámaras captaron tanto a Setién como a Garitano haciéndole aspavientos al otro.

Tras el choque, que terminó con victoria para los 'culés' por 1-0, a Garitano le preguntaron precisamente por esa batalla con Setién a pie de césped. "Las cosas del campo se quedan ahí", zanjó cualquier posible polémica.