Lo que teme Martí del Espanyol es su juego colectivo, no sus individualidades

José Luis Martí, entrenador del Leganés, habló acerca del duelo que medirá a su equipo contra el Espanyol y opinó que del rival le preocupa el bloque y no solo individualidades como Raúl de Tomás o Embarba.

"Me preocupa el bloque. No es el Espanyol solo Raúl de Tomás o Embarba, que son los que hacen los goles. Es el bloque. El equilibrio que le dan. Cuando repliegan, no tienen problemas en juntarse para esperar el momento y manejar el partido. Lo más importante es eso. La solidez de bloque, es lo que más me preocupa", dijo.

"Vamos a jugar ante un rival que nos someterá a un repliegue cuando lo necesite. Hace bien la presión arriba. Está muy ordenado y equilibrado. El centro del campo es la clave. Eso será fundamental en el partido", señaló también en rueda de prensa.

Preguntado por si el contrario asusta menos por sus últimos tropiezos, indicó: "En esta competición, hay tanta igualdad, independientemente de presupuestos, de equipos si están arriba o abajo... esto cambia a cada partido. Somos conscientes de lo difícil que es esta competición".

"Independientemente, vuelvo a decir, de la clasificación. El Espanyol es un equipo con muchísimos buenos futbolistas. Así lo han demostrado. Por eso tienen la cantidad de puntos que tienen, pero tiene capacidad para responder a las adversidades", añadió.

Si los madrileños ganan, podrían ponerse líderes, algo que sin duda es un aliciente: "Evidentemente. En nuestra mente, está solo ganar los tres puntos. Luego, veremos dónde nos ubicamos. Lo que está claro es que nos gustaría ser líderes o segundo clasificado en la jornada 42, que es lo que nos importa".

Asimismo, no ocultó que es posible que haga rotaciones en las siguientes semanas y afirmó que ha trabajado la opción de jugar con tres centrocampistas. En este caso, uno de los grandes beneficiados podría ser Rubén Pardo

"Su participación ha sido interesante, sobre todo con balón. Incluso defensivamente nos está ayudando mucho. Defensivamente, recorre muchos metros en cada partido. Pero, sobre todo, tiene esa capacidad de asociación. Evidentemente, le da ese criterio al partido. ¿Tope? Nadie tiene un tope. Todos pueden mejorar y mas él, que se exige mucho. Sabe que siempre tiene esa opción de mejora", comentó.