"Lo veía oscuro, pero tras la lesión volví mucho más fuerte"

Sergio Canales ofreció unas declaraciones a 'Radio Gaceta', de los 'Deportes de RNE', en las que valoró su carrera como jugador profesional, y su actual momento como futbolista del Betis y la Selección Española.

"Estoy disfrutando mucho. He dado un poco con la tecla, sobre todo a nivel físico, y eso te ayuda a rendir mucho mejor, a encontrarte mejor, a disfrutar más y a verlo todo más fácil", explicó el mediapunta español.

Canales ha tenido que superar muchas barreras, como la lesión que sufrió el pasado noviembre en un partido de España frente a Alemania, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

"Realmente, vives la situación en cada momento. Mi carrera ha sido una montaña, me ha costado mucho subir hasta arriba, pero una vez que das con la tecla tuya y el saber estar y el saber un poco en el campo leer los momentos, lo que te va dando los partidos, llegas un momento en que lo valoras y dices 'lo he conseguido'. Pero durante mi carrera ha habido muchos momentos en que lo veía oscuro", comentó el jugador de 30 años.

Pero tras ser operado, volvió con mucha más fuerza, tal y como demuestran sus nueve goles y seis asistencias en 25 partidos oficiales: "Al final, me lesioné contra Alemania, y es verdad que después de la lesión volví con mucha fuerza, volví a una posición en la que no había jugado mucho esta temporada, que era el doble pivote, y ahí es donde vinieron casi todos los goles. También un poco al encontrarme bien físicamente me daba un poco para estando en una posición tan retrasada llegar al área, que es más difícil de cubrir si llegas en la sombra. Me ha hecho poder ver puerta con más facilidad. Ahora estoy jugando más arriba. A lo que requiera en cada momento el equipo intento adaptarme. Es algo bueno que el entrenador va viendo".

También tuvo tiempo Canales de hablar del gran momento que está viviendo el cuadro bético: "Nos ha costado un poco engranar todo. Empezamos la temporada un poco dubitativos, como la terminamos la temporada pasada, y en cuanto hemos entendido un poco lo que requiere y lo que necesitamos para ganar partidos el equipo ha dado un salto y fíjate, hace tres o cuatro meses era muy difícil vernos en la situación en que estamos ahora. Y sobre todo, no es una racha porque las rachas se rompen con resultados negativos. Hemos tenido un par dolorosos y a pesar de eso hemos seguido".

Finalmente, quiso hablar de sus referentes, Xavi e Iniesta: "Sí, obviamente, yo me he criado viendo a esos jugadores que habéis nombrado, han sido mis referentes y lo van a ser siempre. Es el fútbol que más me gusta, que más he disfrutado y en el que mejor me encuentro".