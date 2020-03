¿Locura o genialidad? Van Gaal aconsejó colocar a De Jong de central

En su entrevista para 'Quan s'apaguen els llums' de 'TV3', Van Gaal reconoció las dificultades que ve en el juego del Barcelona durante las últimas semanas y, sobre todo, la adaptación lenta de De Jong, al que todavía se le ve lejos del nivel que mostró en el Ajax.

"Él tiene la perspicacia de defender hacia adelante en los momentos correctos. Yo no soy el entrenador del Barcelona, pero creo que Rakitic y Arthur pueden jugar en el mediocampo en este momento al igual que De Jong. El Barça podría mejorar la pareja de centrales al poner a Frenkie ahí", dejó caer Van Gaal. Hay que recordar que el holandés ya disputó varios partidos en el Ajax en esa posición, pero como 'culé' el nivel de exigencia sería mayor. Siguiendo ese hilo, también recordó el fichaje fallido de otro holandés.

"Si solo un club hubiese tenido que comprar a Matthijs de Ligt, ese habría sido el Barcelona. Y con Busquets, resulta que De Jong debería haberse ido a la Juventus", sorprendió el ex entrenador. Cree que el Barça necesitaba más a un central que a un centrocampista.

"De Jong lo está haciendo muy bien si tenemos en cuenta que es un joven de 22 años que se ha ido al extranjero, a una cultura diferente. Se pagó por él un alto precio, lo que le añade más presión", subrayó Van Gaal.

En su primer año como azulgrana, el neerlandés se ha ganado el sitio en todo un Barcelona, tanto con Valverde como con Setién. Ya acumula 36 encuentros en lo que va de temporada.

Pero el ex del Ajax no logra tener ese recorrido en el juego que sí tenía en Ámsterdam. Por los automatismos del equipo o por factores externos, no logra sacar su máximo rendimiento.