"Logramos cortar el juego de León"

El argentino Andrés Lillini, entrenador de Pumas UNAM, presumió este jueves que su equipo cortó el circuito de juego de León en el partido de ida de la final del Apertura 2020.

"Rompimos el circuito de juego de León, defensivamente me gustó mi equipo, hizo lo que planificamos, jugamos con un contención que rompió el circuito de juego, no abusamos del pelotazo. No es fácil tener posesión ante el León y lo hicimos durante lapsos del partido", expresó en rueda de prensa.

Pumas empató como local por 1-1 con León en la ida de la final del Apertura. Por los 'felinos' anotó el paraguayo Carlos González al minuto 72 y por los visitantes descontó al 89' el argentino Emmanuel Gigliotti.

"Hicimos buenas transiciones rápidas, pero fallamos en el último pase para llegar al área de mejor forma, los dos equipos tratamos de ganar el partido y a eso saldremos el domingo (en el duelo de vuelta)", añadió el técnico de 46 años.

Lillini reconoció que el empate no beneficia a Pumas, pero se quedó satisfecho por el partido inteligente que sus dirigidos le plantearon a León, líder del Apertura durante la fase regular.

"En el segundo tiempo nuestro dominio fue amplio, su única llegada al arco fue el gol (de Gigliotti); fue un partido cerrado en el que tuvimos más opciones en llegadas al arco", dijo el estratega sudamericano.

El entrenador de los 'felinos' reveló que para el partido de vuelta tiene en duda al paraguayo Juan Iturbe, quien salió lesionado y a Leonel López, también con molestias.

"Me voy con un sabor amargo porque podíamos sostener el 1-0 y nos íbamos ganando, pero nos equivocamos y ante un rival así no puedes perder la concentración en ningún momento. En la vuelta iremos a ganar, no nos damos por vencidos", explicó Lillini.