Londres ya no asusta en la Premier

A pesar de ser una de las cunas históricas del fútbol, Londres ha perdido importancia en el mismo. Tradicionalmente una ciudad ganadora en la Premier League por la gran cantidad de equipos de la localidad, desde 2017 ninguno ha triunfado.

El Chelsea de Antonio Conte, en un ya lejanísimo 2017, fue el último conjunto de la capital inglesa en ganar el título y ni Arsenal ni Tottenham, pese a que lo han intentado, han estado cerca en los últimos tiempos.

Además de los mencionados, West Ham, Crystal Palace y Fulham luchan esta campaña en la máxima categoría y comparten ciudad con los tres del 'Big Six' más laureados.

En lo referente a los 'blues', que acaban de destituir a Lampard, ha faltado una gran regularidad. Salió Conte, Sarri no convenció... y el ex jugador no ha sido el revulsivo esperado.

En el Tottenham acabaron cansados de Pochettino y ahora es José Mourinho el que trata de devolver a los 'spurs' a los títulos tras varios años de sequía.

Finalmente, el Arsenal aún trata de encontrar su identidad sin Arsène Wenger. Emery fue el elegido para dar continuidad al equipo, pero ni él, ni el interino Ljungberg ni Mikel Arteta, que ha ganado trofeos pero tiene al equipo deambulando en la Premier, parecen ser la elección perfecta para que los 'gunners' vuelvan a luchar por el título. En su caso, la sequía liguera viene de 2004.