Lopetegui advirtió al sevillismo: "El Dortmund ha arrasado en su grupo"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha admitido este martes que le "genera mucha ilusión poder jugar unos octavos de Champions, cuestión que no es menor y muy difícil", como el partido que su equipo disputa ante el Borussia Dortmund alemán, un rival que "ha arrasado en su grupo".

Lopetegui aseguró que el conjunto germano posee "uno de los mejores ataques del mundo" y "es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo" frente a los que "no vale para nada lo que has hecho", singularmente los muchos partido que acumula el Sevilla sin encajar un gol, porque "el camino se hace mirando el paso que tienes que dar y no el paisaje".

El técnico vasco insistió en que el Borussia "está confeccionado para llegar a la última fase de la Champions", aunque el Sevilla afronta el duelo con "la sana intención de superar a un equipo tan brillante" al que "da estabilidad" saber qué entrenador lo dirigirá la temporada que viene, cuestión que se zanjó el domingo con el anuncio del fichaje de Marco Rose.

Julen Lopetegui cree que "el cartel de favorito" que cuelga sobre el Sevilla en esta eliminatoria "no vale para nada" cuando se mide a "un equipo para ganar la Bundesliga y para luchar hasta el final por la Champions", y en el que "se habla mucho de Erling Haaland, pero tiene a otros jugadores arriba fantásticos y muy potentes".

El preparador sevillista presumió de haber "analizado a fondo" al Borussia para concluir que "juega muy bien al fútbol" porque "ataca de muchas maneras, tiene también calidad defensiva" y lo dirige un entrenador, Edin Terzic, que "conoce a sus jugadores, es el más capacitado para seguirlos: es un equipazo", afirmó.

Lopetegui negó pararse "a pensar en qué resultado sería mejor o peor" para afrontar la vuelta, sino que está "centrado en el partido más bonito de la temporada" contra un adversario "con un gran repertorio ofensivo" y que tendrá "una ilusión tremenda de afrontar los octavos". "Igual que nosotros", apostilló el preparador guipuzcoano.