Lopetegui asegura que nunca echa el equipo para atrás

Julen Lopetegui (54) está feliz en el Sevilla, club en el que ya lleva un año y medio, y no piensa en marcharse a otro sitio por ahora, según afirmó en una entrevista a 'Muchodeporte'.

"Estoy muy feliz en el Sevilla y encantado en el club, en la ciudad, en el sentimiento, en la exigencia... Ejercemos nuestra profesión de una manera en la que podemos seguir identificados", explicó.

"Y de la ciudad, qué decir... La pena es que este mundo no nos deja ni a mí ni a mi familia disfrutar de la cultura sevillana, de la Feria, de la Semana Santa... No ha podido ser, esperemos que haya más opciones y que esta situación se vaya adecuando a la normalidad", expuso.

Lopetegui ha logrado con el conjunto andaluz un título europeo y el pase a octavos de la Champions, pero volvió a recibir críticas tras el empate ante el Valladolid en casa y a ser señalado por dar un paso atrás tras adelantarse en el marcador.

Sin embargo, el vasco niega que sea algo que se oiga entre sus jugadores: "No, no he escuchado mucho el runrún. Nunca echamos al equipo para atrás. Los que me conocen saben cuál es nuestro estilo".

"A partir de ahí, hay rivales y momentos del juego, y alguien lo puede interpretar así, pero nada más lejos de la realidad. Somos de los equipos que más pisan el área contraria de toda la Liga, de los que más tenemos la pelota y vivimos en campo contrario”, aseguró.

Eso sí, Lopetegui reconoció que quizás no con todo el acierto deseado: "Otra cosa es que haya momentos que lo logremos de una forma más o menos eficiente".

Por otro lado, el técnico fue preguntado por la posibilidad de fichar en el mercado invernal. "No lo sé... No creo que haya mucho movimiento en ningún equipo, pero todos estaremos atentos a la posibilidad de mejorar y corregir en tanto en cuanto puede haber lesiones, salidas..."

"El mercado lo va a manejar Monchi y yo voy a hablar poco, pues tengo que hablarlo con él. Nos ocupa el partido ante el Villarreal y luego, estaremos atentos a la posibilidad de mejorar y a las circunstancias que se van dando", concluyó.