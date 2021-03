Lopetegui avisa: el Sevilla no es favorito contra el Betis

Lopetegui no quiere relajaciones. Aunque el Sevilla esté mejor que el Betis en líneas generales esta temporada, él no cree que sean favoritos para vencer en el derbi de la capital andaluza. Lo dijo en la rueda de prensa previa al choque, en la que analizó también otras parcelas balompédicas.

"Son preguntas recurrentes y la respuesta es la misma: las cosas se muestran en el terreno de juego. Los medios no van a tener ninguna influencia en lo que suceda, sí los jugadores. Lo otro forma parte del paisaje y escapa de nuestro control", aseguró acerca de aquello de ser favoritos o no.

"Claro que sabemos lo que supone el derbi para esta ciudad, pero es un duelo de Liga que afrontamos como siempre, con la ambición de lograr el objetivo ante un buen rival que está en un buen momento, con buenos jugadores y bien dirigidos. Pero, más allá del rival, nos tenemos que centrar en lo que vamos a hacer nosotros, en la respuesta que demos en el campo", continuó.

Que no haya fans en las gradas es un palo: "Hay que lamentar que estos partidos tan bonitos, uno de los derbis más importantes del mundo, no puedan jugarse con público, pero es lo que hay y trataremos de sentir esa energía de los sevillistas, ese ánimo que van a tener los aficionados".

Comentó Lopetegui también cómo compitió el equipo en Dortmund, "no se vive de lo que has hecho en el último partido. Siempre hay cosas positivas y otras en las que hay que seguir mejorando", y elogió a Pellegrini: "Su experiencia y su currículum no caen en saco roto y eso forma parte de la calidad que ha mostrado en su profesión desde que la desarrolla".

No descartó que Ocampos entre en la convocatoria y, sobre el estado físico del plantel, explicó: "Venimos jugando cada tres o cuatro días, afortunadamente, porque hemos podido alargar las competiciones. Todavía nos quedan partidos miércoles-domingo y trataremos de aprovechar cada momento para mejorar nuestro rendimiento. A veces, no tienes tiempo para entrenar".

Preguntado por el Papu Gómez, incorporación estrella del mercado de fichajes invernal, dijo: "Nos ha ayudado y nos va a ayudar durante el resto de la temporada, como sus compañeros. Los jugadores de calidad se adaptan a diferentes roles y él lo es".