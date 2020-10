Lopetegui, cauteloso con el Rennes y feliz por el regreso de Koundé

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha manifestado este martes en rueda de prensa que mantiene "la ilusión por la Champions", por la que tanto ha luchado en vísperas de medirse al Rennes francés, "un rival complejo que ha quedado segundo en su Liga" y ha "realizado una gran inversión".

Lopetegui, así, mostró su "respeto por un gran equipo" en el día en el que se registró la "buena noticia del regreso" del defensor francés Jules Koundé, tras dos semanas de baja a causa del COVID-19, algo que lo hace estar "contento por él y por el equipo".

El preparador vasco lamentó que "no pueda haber gente en el estadio por la normativa" y "hay que aceptarlo", por lo que espera "hacer un buen partido para dedicárselo a la afición", aunque para ello deberá el Sevilla "mejorar tanto en la capacidad defensiva como en la ofensiva" tras cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Lopetegui espera que su capitán, Jesús Navas, llegue "en las mejores condiciones a mañana", pues "está jugando todos los partidos" y su recambio más natural, el citado Koundé, se ha reincorporado este mismo martes y aún no sabe "si procede que juegue o no de inicio", mientras el otro lateral diestro del plantel, Aleix Vidal, "no está inscrito para la competición europea".

"Jesús Navas es humano y hay una gran acumulación de partidos. Aunque recupera bien, lo cuidaremos. Es algo que debemos gestionar porque el calendario de este año no tiene parangón con el de ninguna temporada. Es una realidad que no hemos podido elegir y nos tendremos que adaptar", ha concluido el técnico guipuzcoano.