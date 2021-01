Lopetegui, contento con un Sevilla al que considera justo vencedor

Julen Lopetegui lo tiene claro. Si alguien mereció ganar en Vitoria, ese fue su equipo. El técnico del Sevilla también criticó las polémicas decisiones del árbitro en la recta final del encuentro.

Así lo explicó, al término del mismo, el cual acabó con resultado de 1-2 a su favor. "Hicimos muchas cosas bien ante un equipo que jugó al límite y con mucho orgullo. Jugamos un buen partido pero nos empataron en una jugada que tuvimos que defender mejor", dijo.

"En la segunda parte nos dio un bajón psicológico con el gol anulado, pero afortunadamente Bono paró el penalti. Nos llevamos tres puntos muy merecidos", añadió Lopetegui.

No evitó referirse a la polémica. "El gol anulado creo que En-Nesyri le da con el hombro. El penalti de Koundé no lo he visto pero me dicen que no es. Lo importante es que Bono lo paró y que sumamos tres puntos", espetó.

Destacó la polivalencia que demostró Kounde. "Es una situación que sirve para buscar soluciones cuando los equipos se nos cierran", explicó el técnico del Sevilla.

Y acabó con una valoración final. "La primera parte tengo la sensación de que jugamos muy bien al fútbol. El gol fue una lástima y condicionó mucho. En la segunda no tuvimos tanto control, no supimos hacer más daño pero valió para llevarnos los tres puntos", dijo, para terminar.