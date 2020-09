Lopetegui, convencido de que su equipo ha pasado página

Julen Lopetegui quiere pasar página y que el Sevilla se centre en la Liga. Cuestionado por el impacto de la derrota en la Supercopa, el técnico vasco dijo que la plantilla lo había asimilado ya.

Comenzó la rueda de prensa previa al duelo ante el Cádiz asegurando no tratar de pensar en el calendario, una reivindicación que no es nueva. "Tenemos que centrarnos en la ilusión que supone volver a competir en la Liga más exigente del mundo", dijo.

"No pensamos en las circunstancias que no están bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es la mentalidad con la que llegamos al partido. Siempre digo que las horas de descanso son muy importantes y decidiremos el once lo más cerca posible del partido", añadió.

Cuestionado por el sistema usado, Lopetegui negó haber hecho cambios a ese respecto en la final contra el Bayern. "Realmente no cambiamos de sistema en la Supercopa, ya lo hicimos muchas veces el año pasado", explicó.

"Siempre digo que por encima de los sistemas están las ideas y los futbolistas. El año pasado fuimos un equipo con variantes y lo seguiremos haciendo cuando entendamos que hay que cambiar algo", dijo también.

No dio pistas sobre quién será el portero en Liga. "Confío en todos los porteros de la plantilla y luego decidiremos. El que juegue tendrá toda nuestra confianza", se limitó a contestar.

E insistió en tener el máximo respeto al rival, aunque sea un recién ascendido. "Tenemos mucho respeto por todos los rivales. El Cádiz es un equipo muy interesante, con las ideas muy claras y al que es muy difícil hacerle ocasiones. Es un equipo que va a competir muy bien en la categoría", respondió.

"Tenemos que dejarnos llevar por la ilusión para dar nuestra mejor versión y estoy convencido de que así va a ser", apuntó después, cuestionado por la motivación de cara al nuevo curso.

Y acabó afrontando la esperada pregunta sobre el 'palo' de la Supercopa. "La plantilla se encuentra bien. Lo que pasó forma parte del mundo del fútbol, esto es un juego de aciertos y errores y no hay que darle mucha más importancia", dijo.

"Me he encontrado al equipo con las ganas de iniciar la Liga con una buena mentalidad", añadió al respecto Julen Lopetegui, para finalizar su comparecencia.