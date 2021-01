Lopetegui cree que el Sevilla estuvo demasiado pendiente del árbitro

El entrenador del Sevilla Julen Lopetegui declaró este sábado, tras el empate de su equipo (1-1) en el derbi contra el Betis en el Benito Villamarín, que "sumar siempre es positivo, sobre todo en este campo", si bien admitió que los verdiblancos fueron "superiores en la primera parte".

Lopetegui consideró una "lástima" que, tras el descanso, "el empate de ellos llegara tan pronto tras marcar el 0-1", lo que lo llevó a afirmar que "ha sido un partido equilibrado".

"Son partidos complejos. Ellos han tenido un punto de agresividad, que si no se para pronto con tarjetas...", resaltó el técnico sevillista, que indicó que, "por momentos", sus jugadores han "estado fuera de partido al estar tan pendientes del árbitro".

"En lugar de adaptarnos hemos estado muy pendientes del árbitro, demasiado. En la segunda parte hemos competido y hemos sacado un punto que siempre es importante", señaló Lopetegui en este sentido.

"Había un punto de intensidad cerca de la agresividad que si el árbitro permitía esas situaciones tenías que subirte a ese nivel de frecuencia para competir. Creo que el equipo lo ha hecho. También había que tener más calma, menos toques individuales, más jugar en colectivo, y creo que en la segunda parte lo hemos hecho", agregó.

Por último, se negó a valorar las acciones polémicas: "No, no he visto los penaltis y no tengo opinión, hay VAR y los habrán visto, no tengo opinión de los penaltis".