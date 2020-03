Lopetegui cree que el VAR debe intervenir en jugadas "de blanco o negro"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, consideró tras el empate de su equipo (2-2) contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, en el que hubo dos penaltis decididos tras la intervención del videoarbitraje, que el VAR solo debe intervenir cuando sea una jugada de "blanco o negro"

"En mi opinión, creo que el VAR debe intervenir cuando es blanco o negro, cuando no hay dudas razonables. Si estás tres minutos pensando si vas a irlo a ver o no, a eso me refiero. Yo creo que por lógica debe ir hacia ese lado", reflexionó Lopetegui tras el encuentro.

El técnico del conjunto hispalense reiteró que la intervención del videoarbitraje debe ser cuando desde esa toma "no hay ninguna duda", y en ese caso "no debe durar tanto tiempo" como lo hizo en las dos intervenciones de la primera mitad, que duraron casi cinco minutos cada una.

"Máximo respeto a las interpretaciones arbitrales, pero también por el clima del partido, con cinco o seis minutos parados, seguramente el ritmo se ha parado", añadió.

Lopetegui se mostró satisfecho por el ritmo "muy alto" de su equipo en esa primera mitad, en la que hizo "muchas cosas bien", aunque lamentó la pérdida, del centrocampista Joan Jordán, que generó el 2-1 del Atlético,

"Es un equipo que castiga las pérdidas por dentro y nos han marcado el 2-1, ahí el equipo se ha levantado, hemos tenido una ocasión clarísima de (Sergio) Reguilón, y hemos empatado", añadió.

Para el técnico sevillista, en la segunda mitad, pese a la falta de goles, los dos equipos hicieron "cambios ofensivos" y calificó el punto conseguido como "un punto luchado, ante un rival complejo en un estadio fantástico".

Preguntado por si es la mejor versión de su equipo esta temporada fuera de casa, el técnico reconoció que compitieron "muy bien" contra "una de las mejores plantillas del mundo" y elogió que su equipo tuvo "fe" y fue "ambicioso".

Con este empate, el Sevilla mantiene su diferencia de dos puntos sobre el Atlético, un rival directo en la lucha por los puestos de la Liga de Campeones, una pelea en la que Lopetegui auguró "mucha igualdad".

"Hay mucha igualdad, todos los equipo están, van a seguir en la pelea, otros muchos van a estar ahí, hay una liga muy igualada, cada partido es una conquista. Quedan muchos partidos, el equipo que llegue con la cabeza mejor y un contexto mejor, tranquilidad y confianza, se llevará el gato al agua", finalizó.