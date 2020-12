Lopetegui cree que merecieron más ante el Madrid

El Sevilla, que venía de encajar una goleada en casa ante el Chelsea, volvió a perder de nuevo en su estadio ante un Real Madrid que estaba de capa caída por culpa de la Champions.

Lopetegui, cuestionado por el partido ante los 'blues', quiso recuperar su esencia frente a su ex equipo. Finalmente, el vasco se quedó con las ganas y cayó tras el gol de Bono en propia puerta.

"Una derrota siempre es negativa. Máxime cuando creo que hemos hecho merecimientos para algo más. Hemos sometido durante toda la segunda parte al Madrid, pero no hemos encontrado el gol. Ha faltado claridad para concretar tanto dominio. Ellos nos han marcado en el único error que tuvimos en la segunda parte y eso nos ha costado el partido", dijo el técnico.

En relación al gol del Madrid, esto dijo Lopetegui: "El gol ha llegado cuando mejor estábamos. Teníamos llegadas y ocasiones y el Madrid las iba a seguir teniendo. Nos ha faltado claridad en la toma de decisiones. Hemos podido empatar, recuerdo remates en clara posición de Suso que no han entrado. No hemos estado acertados y no ha podido ser".

Por último, Julen, que no ocultó su preocupación por Munir, destacó la mejoría de su equipo e insistió en que merecieron más. "Fuimos netamente superiores al Madrid. Y pudimos conseguir el empate", finalizó.