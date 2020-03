Lopetegui criticó el poco descanso que ha tenido la plantilla

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, pasó por rueda de prensa para valorar el cara a cara de Liga ante Osasuna, equipo al que se enfrenta tras conseguir el pase a octavos de final de la Europa League, ronda en la que se enfrentará a la Roma.

Lopetegui afirmó este sábado en rueda de prensa que "el público es soberano" y que deben tratar de que "esa reacción (los pitos al final del choque europeo) se transformen en aplausos", pues "es importante llegar a los partidos definitivos en un estado de tranquilidad, calma y unión" porque "el equiop que llega así al tramo final consigue sus objetivos".

El preparador guipuzcoano, que confía en el pleno apoyo de la afición este domingo contra Osasuna, destacó que "siempre" quieren "jugar delante" de su público, ya que "el objetivo es de todos y ellos inciden directamente en los jugadores", aseveró.

"El equipo se ve reforzado mentalmente por pasar de ronda en Europa League y ahora toca recuperar físicamente. Están con muchas ganas, aunque hasta el domingo o esta noche no vamos a saber exactamente cómo están", dijo el entrenador sevillista, que se mostró preocupado por el hecho de haber jugado cuatro partidos en diez días.

Añadió que entre el choque ante el Cluj y el del domingo solo habrán tenido dos días y medio de descanso y "ese es el escenario" para recibir a Osasuna, "un equipo que ha estado preparando el partido toda la semana", si bien recalcó que confían "en toda la plantilla" y que sacarán el once "más competitivo" contra los navarros.

"No sé por qué no nos dan más descanso, pero patalear sería equivocarnos. Es tan grande el premio y las ganas que tenemos que no nos podemos centrar en el contexto", comentó el entrenador sevillista.

Sobre la necesidad de tener unión para que se cumplan los objetivos a final de campaña, dejó claro que "las victorias siempre vienen bien, pero todo viene tan rápido", precisó, por lo que "hay que estar preparados" para "tener claro el camino siempre, ser fuertes mentalmente y estar unidos como grupo, y eso los chicos lo saben".

Lopetegui advirtió, además, de la dificultad de Osasuna y, en relación al posible plan del rival, indicó que "todos los equipos defienden con once" y que los pamploneses "han cambiado cosas sin Chimy Ávila, a veces juegan con defensa de cuatro y otras de cinco, y en su última salida ganaron 0-1 al Athletic haciendo un gran partido".

Descartó para el domingo al meta Tomas Vaclík por su lesión de rodilla, pero afirmó que tienen "plena confianza" en el marroquí Youssef Bono, que "va a estar concentrado al cien por cien" y les va a "ayudar", y dijo que el checo ha tenido "algún problemilla en la recuperación" y lo mejor es que no tiene "algo importante", aunque su reaparición dependerá de su evolución.