Lopetegui, de acuerdo con la rebaja de salarios en el fútbol

El fútbol también se ha visto golpeado por la crisis del coronavirus en la parte económica. El parón deja a los clubes sin ingresos y son varios los que buscan soluciones a través de ERTE o reducciones de salario.

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, se mostró de acuerdo a esta última medida en una entrevista para La Sexta. "Si no se puede jugar y los clubes no van a cobrar lo que está estipulado yo entiendo perfectamente que se tendría que aceptar. Lo demás sería ponerse de perfil. Y no creo que sea el momento de ponerse de perfil", señaló.

Además, el técnico hispalense se mostró escéptico tras ser cuestionado por una posible fecha para volver a jugar: "Es el momento de ser responsables y de priorizar las cosas. El fútbol está en un momento absolutamente secundario, lo primero es la salud y hasta que la salud no esté garantizada al 100% para todos no se puede pensar en este tipo de situaciones".

Finalmente, como ya hizo con anterioridad, Lopetegui reincidió en su opinión de no jugar a puerta cerrada si vuelve la competición. "El fútbol es para jugarlo con gente. Si se juega a puerta cerrada es porque en realidad existe algún riesgo, con lo que no tendría sentido hacerlo de esa manera", concluyó.