Lopetegui descartó a Ocampos y alabó a Messi

Lucas Ocampos no llegará a tiempo para enfrentarse al Barcelona. Así lo aseguró Julen Lopetegui, que descartó por completo la presencia del argentino en el partido de este sábado.

"Ocampos no va a estar porque no ha tenido buenas sensaciones. Teníamos la esperanza de que pudiera incorporarse, pero no ha podido ser. Suso completó el entrenamiento y habrá que esperar para tomar decisiones", aseguró el técnico del Sevilla en rueda de prensa.

El Sevilla y el Barcelona se verán dos veces seguidas las caras, pero ello no es lo que preocupa al entrenador vasco. "Espero a un gran equipo como es el Barcelona. Futbolistas extraordinarios, un entrenador que los conoce bien y el mejor jugador del mundo -Messi-. Eso espero. El partido es de altísima exigencia y nos ilusiona mucho", aclaró.

"Es un grandísimo equipo y no miramos más allá que el partido que tenemos por delante. Han recuperado a futbolistas importantes, lo que unido a su calidad y al equipo que son hay poco más que decir. Nosotros tenemos que estar concentrados y con la ambición de superar las dificultades que un rival tan bueno nos va a poner", añadió Lopetegui.

El preparador del Sevilla cree que "va a ser un partido muy diferente" con respecto al de Copa del Rey. "Los partidos anteriores sirven como referencia de las cosas que has hecho bien y de las que no. Ese nos sirvió para evolucionar, pero a ellos seguro que también", añadió.

"No estoy pendiente de lo que se dice fuera, solo del partido que tenemos que jugar y lo que nos toca es nada menos que el Barcelona. Las energías son limitadas, este año más, y las enfocamos en lo único que nos puede ayudar a ganar el siguiente encuentro", sentenció Lopetegui.