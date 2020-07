Lopetegui, entre el orgullo por la Champions y la preocupación por la Europa League

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que siente "una gran alegría por haber conseguido" la clasificación matemática para la Liga de Campeones, lo que supone "un premio" al hecho de haber "estado todo el año arriba".

Tras "rematar" el pase a la primera competición continental, Lopetegui aseguró que "le ilusiona la tercera plaza", que sería un logro para "un club ambicioso", pero insistió en que es "un reto" que el Sevilla "afronta con la tranquilidad de haber conseguido ya el objetivo".

El técnico guipuzcoano irá, pues, a su provincia natal con "la ilusión de conseguir los tres puntos ante uno de los mejores equipos ofensivos de la Liga" en lo que será "un partido bonito" frente a un rival "agresivo y rápido que", en su opinión "ha tenido un punto de mala suerte" desde la reanudación del campeonato.

Julen Lopetegui recordó que "en estos nueve partidos", desde el 11 de junio, "ha habido rotaciones", puesto que "en cada partido", ha "cambiado como mínimo a tres jugadores" y no será una excepción, si bien no reaparecerá el portero checo Tomas Vaclík, quien "para el domingo todavía no está descartado".

El preparador sevillista indicó que el arquero moravo "es un chico que aguanta muy bien el dolor y hay que ser optimista" con su reaparición, si bien también elogió al marroquí Yassine Bono, quien "ha ayudado cada vez que el equipo lo ha necesitado", por lo que el cuerpo técnico está "muy contento por él".

Lopetegui negó que el Sevilla haya amarrado la cuarta plaza sin apuros, ya que considera que "sin sufrir no se consiguen los objetivos" pero sí destacó que, en los "momentos complicados" que ha habido durante la campaña, ha "notado el apoyo del club y la convicción de que las notas se ponen en junio".

El entrenador vasco opina que "un punto de partida absolutamente innegociable" para lograr el éxito es contar con "una plantilla entregada" a la que califica con "una nota máxima", pero también "un club de máximo nivel y exigencia", que trabaja de forma muy fluida y tremendamente eficaz".

"Hasta el último empleado me ha transmitido esa exigencia desde que llegué. Una parte de mi corazón se va a quedar en Nervión, seguro. El cariño desde el club y de la afición ha calado hondo tanto en mí como en mi familia. Siempre hay que pensar que lo mejor está por venir y vamos a trabajar para ello", ha añadido.

Lopetegui recordó que el Sevilla se ha metido en Champions "siete veces en los últimos 14 años", algo que "no es sencillo" y "obedece a una muy buena estructura", lo que considera el "motivo más importante para que el Sevilla tenga este éxito".

Sobre la transición de la Liga a la Europa League, cuyos octavos de final disputa el Sevilla el 6 de agosto, el entrenador sevillista aseguró que habla de la planificación con Monchi "todos los días" y que han decidido que "los chicos descansen cinco o seis días", algo que acarreará "beneficios para la cabeza y el físico".

"Hablo con Monchi más que con mi mujer. La próxima temporada no será fácil compaginar la Liga con la Champions, pero es que, en breve, ya tenemos que ir preparando la fase final de la Europa League", concluyó Julen Lopetegui.