Lopetegui exige "un grandísimo partido" para ganar a la Real

Julen Lopetegui señaló que la Real Sociedad "ha mejorado en algunos aspectos respecto al año pasado", pero que sigue siendo "un equipo con jugadores de mucha calidad, muy bueno en todos los sentidos".

"Nos va a obligar a hacer un grandísimo partido para ganarles", afirmó Lopetegui en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista bajo unas condiciones de mucha lluvia y frío.

El preparador del Sevilla se refirió a algunos de sus futbolistas que menos cuentan, como el mediapunta argentino Franco 'Mudo' Vázquez, de quien dijo que "es cierto que está participando un poco menos" pero "siempre muestra buena predisposición" y "cuenta con la confianza del cuerpo técnico", pese a que termina contrato en junio sin visos de que éste vaya a prolongarse.

Del delantero Carlos Fernández, por su parte, "lo único" que quiso decir "es que está lesionado", si bien no especificó qué clase de dolencia sufre ni negó que pueda salir en esta ventana de fichajes, algo que se verá "cuando termine el mercado" el último día de enero.

El medio Óscar Rodríguez, para el técnico guipuzcoano, "está progresando adecuadamente. Ha llegado este año, tiene condiciones y está entrando poco a poco", por lo que "se suma a todas las alternativas" de que dispone en ataque después de haber marcado sendos goles en los dos encuentros de Copa que ha jugado el Sevilla frente a los equipos de Segunda B Ciudad de Lucena y Linares Deportivo.

Precisamente sobre el revuelo generado por su crítica a la organización del torneo copero abundó Lopegetui al señalar que, tras el partido del martes en Linares, dijo "exactamente lo mismo que el día del Lucena", es decir, "que los criterios sanitarios deberían estar unificados" en todas las competiciones.

"Tengo muchísimo respeto por todos los equipos. Yo no hablé en ningún momento del formato. Además, no me compete a mí hablar de ello", subrayó el preparador vasco.