Lopetegui no sacó pecho y ya piensa en el Villarreal

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo este martes en Mestalla y dijo que tras el empate ante el Valladolid llegaban "dolidos", aunque tenían una oportunidad para mostrar el carácter del equipo”.

"También era una oportunidad para mostrar la realidad de esta liga, en la que no puedes parar, ni a lamerte las heridas, ni a sacar pecho", señaló en una rueda de prensa.

El técnico valoró que consiguieron "ganar a un gran equipo que estaba en una buena racha y venía de un muy buen partido" y restó importancia al hecho de haber ganado sus últimos partidos como visitante con goles al final.

"La lectura que hago es que los goles llegan cuando llegan. Lo importante es la intención y el equipo siempre busca la portería contraria e intenta llevar el peso del partido. Enfrente teníamos a uno de los mejores equipos en transición de España y hemos sabido convivir con esa amenaza", añadió.

El técnico no quiso analizar la buena racha de partidos que llevan. "La valoración es que hay que seguir, esto no para. No lo hicimos tampoco después del Valladolid", recordó.