Lopetegui no se fía del Barcelona de Koeman

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, manifestó este sábado que "no existen referencias" del remozado Barcelona que dirige el neerlandés Ronald Koeman, su rival del domingo en el Camp Nou, por lo que se trata de "un partido nuevo ante un rival que anda bien" y que tiene "energías renovadas".

Lopetegui, en su comparecencia de prensa telemática previa al choque y tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, segunda y última antes de este partido, destacó las "muchas cosas buenas" que ha realizado el Barcelona en sus dos primeros partidos de LaLiga.

El guipuzcoano intuye que "para competir con ellos", el Sevilla deberá "llegar al límite, no hay otra manera ante rivales así", porque a pesar de la baja del ex sevillista Clément Lenglet, dispone de "una plantilla amplia, que juegue un futbolista u otro no cambia nada".

El preparador sevillista, expulsado el jueves en el encuentro frente al Levante, confesó que le "gustaría estar en el banco pero la sanción" se lo impide, y admitió que debe "mejorar y aprender" en el control de las emociones, ya que la doble amonestación se debió a sus reiteradas protestas.

Lopetegui, que anunció que podrá volver a contar con el delantero Carlos Fernández, recuperado de una lesión muscular, pero no así con el mediapunta Bryan Gil, no se pronunció sobre las operaciones en este final de mercado ya que "el de los fichajes y las salidas es un tema de Monchi", el director deportivo, en quien tiene "plena confianza".

"Él sabe qué queremos y qué necesitamos. Mis cinco sentidos están en el Barcelona y poco más. Los importantes ahora son los futbolistas que nos deben ayudar a intentar ganar mañana", subrayó el preparador vasco.