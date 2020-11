Lopetegui reconoció haberse equivocado con los cambios

El Sevilla se dejó los tres puntos en San Mamés. El cuadro hispalense se puso por delante, pero decayó en la segunda mitad, justo cuando Lopetegui introdujo los cambios.

"No he ayudado al equipo con los cambios, está claro. La idea no era meternos atrás, sino seguir haciendo daño, el fútbol nos ha castigado", reconoció el técnico del Sevilla en rueda de prensa.

Explicó Lopetegui que tuvieron "60 minutos buenos, pero insuficientes". "En los últimos minutos nos han superado, hemos acusado el cansancio y nos hemos podido salir", añadió.

"Nos hemos llevado una derrota dura, había mucha esperanza en este partido. Hicimos muchas cosas buenas, pero no han servido", aseguró el técnico hispalense.

Habló Lopetegui sobre la manera de afrontar la segunda mitad, con ventaja en el marcador: "Habíamos hablado de buscar el segundo gol y no lo hemos conseguido. Luego el cansancio y quizás el miedo a perder lo que habíamos conseguido nos ha podido pasar factura. Las fuerzas han podido flaquear, pero no hemos sabido gestionar esos momentos. No fuimos capaces de tener el balón al final y estar atrás era lo peor".

"El primero es en estrategia, el segundo nos sorprende a espaldas del lateral. Nos han apretado, nos faltó más pausa y tranquilidad. Hemos entrado en lo que ellos querían, que era jugar intenso", sentenció Lopetegui.