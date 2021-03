Lopetegui se quejó del calendario y Escribá vio brotes verdes

La victoria no frenó a Julen Lopetegui del enfado. El entrenador del Sevilla, en rueda de prensa, se refirió al hecho de tener que jugar el sábado contra el Valladolid en lugar del domingo.

"Nadie ha sabido explicarme por qué no nos ponen el partido el domingo. Podíamos jugar el domingo tranquilamente, lo hemos pedido y nos han dado largas reiteradas con argumentos sin fundamento", explicó Lopetegui.

El técnico del Sevilla apuntó a LaLiga: "No lo puedo entender aunque hayan tratado de explicármelo. Es un daño gratuito del Sevilla. Nos han dado explicaciones que no puedo comprender. Hemos jugado más partidos que ningún equipo. Al Valladolid no le iba a perjudicar", sentenció.

Más calmado estuvo su homónimo Fran Escribá: "Habrá gente que haga otra lectura. Veo que el equipo compite bien, se junta, y nos generan pocas ocasiones. Si el partido lo pierdes de forma clara, te preocupas. Cuando pierdes como lo hacemos nosotros, por pequeños detalles, el día menos pensado la victoria cae de nuestro lado. La distancia con los rivales no es insalvable".

"Es un debut amargo. Me he encontrado bien, pero hay que seguir remando. Nos ha faltado un puntito de tranquilidad y paciencia en los últimos metros. Hay que corregir algunos errores defensivos, que es donde no nos podemos equivocar. Quedan muchos partidos y estamos vivos", dijo el debutante Piatti en 'Movistar LaLiga'.