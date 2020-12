Lopetegui se viste de Emery en un reencuentro especial

Felicidad para cerrar el año en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla ha vuelto a su mejor versión, aunque con una imagen distinta: un equipo menos protagonista, más replegado y absolutamente letal a la contra. Es decir, Lopetegui emuló a un Emery superado en su regreso a una tierra donde triunfó e hizo historia sevillista.

El duelo era directísimo. Sevilla y Villarreal debían ganar -o en el caso del 'submarino amarillo', puntuar- para acabar este atípico 2020 en puestos de Champions League. Sin embargo, desde el principio se vio cómo la fortuna y el buen hacer del planteamiento local decantó la balanza en favor del Sevilla.

A los ocho minutos, penalti de Foyth por una mano más bien involuntaria, pero descarada en un disparo lejano de Ocampos. La bola no iba a ningún sitio, pero el VAR intervino y avisó a Soto Grado, que señaló el punto de penalti. El extremo argentino no perdonó, engañó a Asenjo y puso el 1-0 en el electrónico.

No obstante, el Villarreal no defraudó en su intento de asaltar el Pizjuán. El juego de los castellonenses no fue malo, pero se notó la falta de ejecución en los momentos clave. Los de Emery rondaron el área de Bono, aunque sin llegar a hacer intervenir al meta marroquí hasta el tramo final del choque, cuando realizó varias estiradas de mucho mérito.

De hecho, las principales oportunidades fueron para el Sevilla, que amenazó en varias ocasiones con la potencia física y aérea de Diego Carlos. En-Nesyri, que al principio estuvo poco participativo, acabaría desatándose a la contra, como a él más le gusta, para finiquitar el encuentro, pero le costó zafarse de la pareja de centrales Albiol-Pau Torres.

El Villarreal no perdía desde la jornada 3, cuando le tocó visitar al Barcelona en el Camp Nou. En el Pizjuán se le apagó la luz para finalizar el año. Emery tiene cosas que corregir de su apuesta por la juventud (Foyth, Fer Niño, Yéremi Pino...), pero el equipo amarillo no le perdió nunca la cara al choque.

Fue clave el minuto 53, ya que se pasó de lo que pudo ser el 1-1 al 2-0. Diego Carlos evitó el disparo a bocajarro de Fer Niño, y al minuto fue En-Nesyri, a pase fantástico de Ocampos, quien cabalgó hacia la portería de Asenjo para encarrilar el encuentro. Un tanto que sirvió de losa para acabar con las esperanzas del Villarreal.

Bono se puso la capa de superhéroe y el ex del Girona también alzó su mano para reivindicarse. Con paradas entre el 73' y el 75', el marroquí paró la reacción del Villarreal, y lo siguiente fue simplemente masticar la victoria por parte del Sevilla para los de Lopetegui, que además olieron sangre y rozaron el 3-0, pero aun así la 'zona Champions' ha vuelto al Pizjuán.