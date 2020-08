Lopetegui ve a la Roma como "el equipo italiano más en forma"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, advirtió este miércoles sobre la "racha positiva" de la Roma, "unida a un buen juego", en la víspera de octavos de final de la Europa League que disputarán en Duisburgo (Alemania), y aseguró que, a su juicio, "ha acabado siendo el equipo más en forma de Italia".

Lopetegui, en su comparecencia de prensa previa al entrenamiento en el MSV Arena, escenario del partido, destacó que su homólogo del conjunto romano, el portugués Paulo Fonseca, "es un gran entrenador que ha dado con la tecla" al implementar una línea de tres centrales, lo que ha aumentado el rendimiento de "una magnífica plantilla" y ello obligará al Sevilla a "ser muy completo para superarlos".

El técnico vasco indicó que "lo que sucede desde marzo obliga a la adaptación permanente" y aunque se le hace extraño competir en agosto, "esta competición, tan histórica para este club, da energía para superar todo tipo de adversidades. La mentalidad del equipo ha sido grande ante una adversidad grande".

"Somos un equipo reconocible, aunque luego hay matices para sacar al mejor once. No diré el once porque hay alguna duda, pero está claro que hay que ser lo más fieles posibles a nuestro estilo. Tenemos que hacer muchas cosas buenas para derrotar a la Roma sin pensar más allá", añadió el entrenador guipuzcoano.

Lopetegui lamentó los problemas en un centro del campo en el que el serbio Nemanja "Gudelj no está" tras su positivo por COVID-19 y el brasileño Fernando Reges "acabó la Liga lesionado, aunque ha mejorado", pero advirtió que "el partido lo ganan el once y los cambios, no un jugador concreto".