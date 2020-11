López Garai descartó que vaya a haber castigados ante el Almería

El Albacete solo piensa en conseguir los tres próximos puntos en juego. Su rival será el Almería de José Gomes.

El equipo manchego viene de caer ante el Lugo en la anterior jornada. López Garai, en la previa, habló de esa última derrota y de sus palabras sobre la "falta de pasión" de sus jugadores. "No hablaba de pasión a nivel individual, pero sí como equipo, pues vi a un Lugo que se mataba por sacar un punto y que nos ganó, mientras que nosotros no atacamos como debimos a un equipo en inferioridad; puede que la palabra adecuada no fuera pasión y sí que nos faltara empuje", ha subrayado.

Ha insistido en esa idea porque "puede que haya algún jugador que lo hizo bien el otro día y que no juegue, pero será porque es lo mejor para el equipo, no por otra causa".

Sobre el Almería, su rival del lunes, López Garai destacó que es un equipo "peligroso, con jugadores de mucho nivel, elegidos algunos de ellos a dedo, con una plantilla joven", por lo que advirtió de que les espera "un partido difícil, en el que para ganar hay que igualar la intensidad" del adversario.

"Yo quiero ganar y me da igual hacerlo con Eddy (Silvestre), Ortuño, Diamanka o Kecojevic, porque lo que busco es lo mejor para vencer y que salgamos de esta situación tan complicada”, ha explicado López Garai.

Para el preparador vasco esta situación es "tan difícil" como esperaba cuando llegó y lo que tiene claro, ha dicho, es que les va a costar salir de ahí porque: "cuando a los equipos como nosotros les pasan cosas raras y están abajo, es por algo, y eso hay que solucionarlo".

Preguntado por plazos para la recuperación liguera, ha declarado tener claro que deben salir de la zona roja antes del parón y de Navidad y para ello tienen siete partidos en los que deben sacar los puntos suficientes, que deberán conseguir, ha reiterado, con los jugadores que tiene actualmente.

"Si pensamos en el mercado de invierno nos equivocamos, porque el problema está aquí dentro y no fuera; somos nosotros los que debemos sacar esto adelante porque tenemos recursos para varias y sacar alineaciones competentes", ha explicado.

Por último, ha defendido al criticado Alberto Benito, autor del penalti que causó la derrota en tierras lucenses, al entender que la afición “debe pensar en que Benito es jugador del Albacete y debemos apoyarle igual que al resto, porque si pensamos en buscar culpables y hacer cadáveres va a ser un problema”, ha insistido.