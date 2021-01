Loren admitió que el penalti de Diego Carlos era "interpretable"

Loren Morón habló tras el empate (1-1) entre Real Betis y Sevilla en el derbi de la ciudad. El delantero cree que su equipo dejó vivo al rival y reconoció que el penalti de Diego Carlos cometido sobre él podía ser interpretable.

"La sensación es de que se escaparon dos puntos. Pudimos habernos ido ganando con el partidazo que hizo el equipo y también fallamos un penalti, pero hicimos un buen partido. Nos ha dado rabia que a última hora tuviéramos esas bajas y queríamos hacer un buen papel tras los últimos partidos", explicó.

El marbellí se mostró satisfecho con el partido, pero lamentó la irregularidad del Betis: "La pena es que no compitamos siempre como esta vez. Si no, estaríamos en otra posición. Debemos jugar así en todas las jornadas, no sólo ante el Sevilla. Salgan bien o mal las cosas, debemos seguir esta dinámica".

Por último, se refirió al penalti: "Quizás sea una acción dudosa, me toca a mí y al balón y con la inercia de Diego Carlos caigo al suelo. Es interpretación del árbitro. Era una oportunidad para mí de mostrar que puedo ser titular o tener más minutos. Lo malo fue no habernos llevado los tres puntos".