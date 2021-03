Loren dejó a un lado su futuro: "Estoy donde siempre quise estar"

No está siendo fácil el curso para Loren Morón. Le costó entrar en los planes de Pellegrini para la 2021-22.

Pese a todo, Loren Morón está feliz. Lo único que le importa ahora mismo es el equipo. "Si algo he aprendido es que no hay que mirar solo lo personal. Estoy donde siempre he querido estar", dijo a 'Canal Sur'.

Le preguntaron por el mercado y los rumores que hubo ya en invierno sobre su posible salida. Admitió que, cuando arranca la campaña de fichajes, siempre lo vive con nervios.

"En siete años que llevo entre Betis B y primer equipo, nunca he estado en un mercado tranquilo. Lo miro también porque algo estaré haciendo bien y hay equipos que se fijan en ti. Trato de mirarlo así siempre, soy positivo", analizó.

Por último, dejó claro que su futuro ahora mismo es lo que menos le preocupa: "Al final de temporada se verá lo que el club y yo nos transmitimos. Ahora quiero, si se puede, sumar minutos y lo que quiero es jugar, estoy en ello, trabajando para que el míster me dé la oportunidad y ayudar al equipo".