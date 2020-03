Loren habló sobre su fichaje frustrado por el Barça

Loren Morón fue una de las opciones que valoró el Barcelona antes de decidirse por el fichaje de Martin Braithwaite. Unos dos meses después, el delantero marbellí se refirió a ello durante una entrevista con 'Radio Marca'.

"Tomó mucha forma y sonó mucho en los medios, pero hasta que no viera el papel no quería sacar la mente del Betis", confesó el jugador, bético, quien para nada se siente frustrado por no haber ido al Camp Nou.

"Podría hablar de que es un orgullo que equipos grandes se interesen por mí, no oculto que es una alegría, pero estaba muy tranquilo porque lo que tuviera que venir, vendría. El Betis es un club que me ha dado todo y ojalá sean muchos años más", aseguró.

En otro orden de cosas, Loren analizó el gran triunfo conseguido sobre el Madrid en el último partido liguero, aunque no vio mucho cambio respecto a otros días: "Lo único que nos faltaba era culminar con gol. Dominábamos, teníamos ocasiones, no las metíamos y el rival sí. El Betis hizo ante el Madrid lo mismo que en partidos anteriores, con un extra por ser el Madrid, y al final salió".

También habló del coronavirus y el derbi sevillano a puerta cerrada, que incluso seguramente se acabe suspendiendo como el resto de la jornada: "Va a ser un partido raro pero lo primero es la salud. Somos profesionales y acataremos las normas que se pongan".