Loren, sorprendido: "Conmigo la Real no podía fichar a Silva"

En el entorno de la Real Sociedad no se habla de otra cosa que no sea Silva, el fichaje más galáctico de los últimos años. Loren, ex director deportivo 'txuri-urdin', habló en 'Radio Marca'.

"Creo que la gente está esperando, viendo que situaciones se dan, intentando manejar los precios, a la expectativa de como va a arrancar LaLiga . Sorprenderme, sorprendente a sido el movimiento de Silva a la Real, porque se había hablado de Italia, pero no de poder volver a España", empezó explicando.

Por otro lado, sentenció sobre el canario: "¿Intentar la Real su fichaje conmigo? Ni la Real económicamente podía, ni el Silva de aquel momento, era imposible plantearse esto".

Y también repasó la salida de Odegaard y su regreso al Madrid. "Con esos equipos tenemos experiencias de todo tipo. Con el Barcelona hablamos muchos años de jugadores y al final no llegaron, pese a que parecía que podía ser. Siempre hay que estar alerta", añadió.

Loren concluyó señalando las diferencias entre el noruego y el canario: "Hay diferencias entre los dos. Con Odegaard tenías juventud, más intensidad, ganas de seguir creciendo, que no digo que Silva no lo tenga, ya hemos visto a Cazorla. Silva igual tiene más definición en el área y pausa".