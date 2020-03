"Lorenzo Sanz devolvió al Madrid su dimensión mundial"

Fernando Hierro, ex jugador del Real Madrid, se despidió públicamente de Lorenzo Sanz en una entrevista con 'AS', donde lo puso por las nubes: "El tiempo pone a cada uno en su sitio, aunque haya tenido que pasar esta terrible desgracia para que los más jóvenes sepan lo que hizo. Él puso al Madrid de nuevo en la dimensión mundial que había perdido. La FIFA no tuvo más remedio que darnos el título de Mejor Club del Siglo XX".

El tristemente fallecido dirigente ya era vicepresidente cuando el veleño estaba en la plantilla. Hasta que dio el paso al frente para suceder a Ramón Mendoza. "Pese a que el Madrid vivía una dificultades económicas severas a pesar de la grandeza del club, Lorenzo tenía en su cabeza devolver al Madrid a lo más alto de Europa. Y vaya sí lo consiguió. Pero él tuvo el atrevimiento de creer en un proyecto ganador", relató.

"Sin volvernos locos, Lorenzo construyó un equipo campeón", recordó Hierro, quien destacó su "ingenio para traerse a Roberto Carlos del Inter, a Suker del Sevilla, a Panucci del Milán y a Seedorf del Ajax por un precio que en el mercado de hoy día se calificaría como chollo".

A juicio del ahora entrenador, el punto de inflexión fue "el fichaje de Capello". "Éramos una familia que jugaba al fútbol", apostilló.