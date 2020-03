Lorenzo Sanz, ex presidente del Madrid, en la UCI

Bajo el mandato de Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid durante cinco años, el equipo blanco ganó la 'Séptima' y la 'Octava'. Presidió el Real Madrid desde el año 95 al 2000, antes de perder las elecciones frente a Florentino Pérez. A sus 76 años, su estado de salud es grave.

Según ha informado el 'Ideal', Lorenzo Sanz llevaba días con fiebre y fue ingresado este martes en la UCI del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por sus problemas respiratorios. El ex presidente del Real Madrid tiene 76 años. Espera la prueba para conocer si da positivo por COVID-19.

El empresario es padre de Lorenzo Sanz, ex jugador de baloncesto, y de Paco y Fernando Sanz, ex futbolistas y ex presidentes de Granada y Málaga, respectivamente. Fernando Sanz, en la actualidad, ocupa un cargo importante en LaLiga.

Lorenzo Sanz se enfrenta al partido más importante de su vida. Como presidente, también fue artífice de los fichajes de Fabio Capello, Davor Suker, Clarence Seedorf, Pedja Mijatotic y otros futbolistas que lograron ganar LaLiga por delante del Barcelona de Ronaldo Nazario.

La consecución de la 'Séptima' supuso romper con 32 años de sequía en la Copa de Europa, torneo que históricamente ha dominado el Madrid.