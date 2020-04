Los 14 goles que el coronavirus puede robar a Leo Messi

De momento, no hay fecha para el regreso del fútbol, aunque en España se maneja un escenario que contempla la reanudación de LaLiga el 6-7 de junio. Si esto se produce, siempre y cuando Sanidad ofrezca garantías de no contagio, será momento de volver a gozar del juego de Messi y compañía.

Vuelva o no el fútbol, parece claro que no se jugará ningún partido en España en abril y mayo, como ya no lo hubo durante la segunda mitad de marzo, y mucho menos Champions, que confía en retomar la actividad en agosto. A Sabina le ha robaron el mes de abril; Messi podría quedarse sin marzo, abril y mayo. Marzo ya lo disfrutó muy poco, pues fue el 13 de marzo cuando los campeonatos empezaron a suspenderse, fue cuando ya se avanzaba el Estado de Alarma en España.

El periodo que va del 13 de marzo al final de campaña siempre se le ha dado bien a Leo. Si se cuentan los goles que ha hecho Messi en este lapso de tiempo en los últimos diez años (de 2010 a 2019), se confirma el buen hacer del argentino: ha hecho 139 goles. Así lo determina ProFootballDB, laboratorio estadístico de BeSoccer. O lo que es lo mismo: Messi hace de media 14 tantos desde el 13 de marzo a junio. Marca cada seis días. Garantiza una diana en casi todos los encuentros que se disputan en los tramos decisivos.

El 'crack' del Barcelona concentra el 26,18% de sus goles en la última década entre esas dos fechas. De los 531 tantos que hizo de 2010 a 2019, 139 los concentró en apenas dos meses y medio. Messi promedia 53,1 por año natural, 14 de ellos en la última fase de la campaña, en esa cuando se juegan todos los títulos y los trofeos.

Entre el 13 de marzo y el junio del año pasado, Messi hizo 17 tantos; en el curso anterior, 13; en 2017, 15; en 2016, apenas cinco; pero en 2015 firmó 17 tantos y en 2014, 13. Las lesiones le afectaron en 2013 y su cifra quedó reducida a siete diana. Su tope está en 2012, cuando marzó desde el 13 de marzo hasta la conclusión celebró un total de 23 goles. Ocho en 2011 y 21 en 2010 completan sus estadísticas.

El fútbol español ha sido gravemente dañado por el COVID-19 (como cualquier sector de la sociedad). Si el fútbol no regresa, el coronavirus podría 'robarle' a Messi esos 14 goles; si se reactiva, el astro rosarino del Barcelona tendrá la oportunidad de concentrar en los meses de verano todas las celebraciones que de momento ha guardado en el cajón por culpa de la fatal pandemia.