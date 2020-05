Los 4 jugadores del United a los que Ferguson no echó nunca la bronca

El carácter de Sir Alex Ferguson elevó al Manchester United a los altares del fútbol en los años 90 y la primera década del nuevo siglo.

Lo hizo gracias a la disciplina y a unos métodos que no se han vuelto a ver en Old Trafford desde su marcha.

Ryan Giggs desveló que el escocés fue duro en ocasiones con sus jugadores, pero hubo cuatro a los que nunca les echó la bronca.

"Hubo solo cuatro jugadores con los que Ferguson no perdió la cabeza nunca: Éric Cantona, Bryan Robson, Roy Keane y Cristiano Ronaldo", explicó.

"Hicieron lo que Ferguson les pidió en el campo, por lo que nunca tuvo la necesidad de echarles la bronca", aclaró.

"Cantona no hacía nada, no marcaba, no corría como Tévez o Rooney, no tenía influencia en el juego, pero Alex sabía que tarde o temprano iba a hacer algo grandioso. Sabía cómo tratar a las estrellas y con cada una actuaba de manera diferente. Era un maestro de la psicología y sacaba lo mejor de todos nosotros", concluyó el galés.