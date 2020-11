Los abonados del Málaga podrán renovar gratis

La campaña de abonados del Málaga 2020-21 ya está en marcha y hay tres puntos clave. El primero es que los ya abonados podrán renovar automáticamente y gratis. El segundo es que podrán hacerlo, con un pago de 49,9 euros para adultos y 19,9 para menores, para convertirse en 'premium'. El tercero, que nace la figura del 'Patrono Malaguista'.

En el caso de que un aficionado quiera acceder a su renovación gratuita, no tendrá que hacer nada. La entidad explicó en su escrito oficial que no hará falta comunicación alguna a no ser que el hincha quiera darse de baja. Las ventajas y descuentos se mantienen.

Si quiere obtener un abono 'premium', tendrá que abonar 49,9 euros para los carnés de adulto o 19,9 para los infantiles. Esta distinción implica un mayor descuento en las tiendas del equipo y prioridad de entrada al estadio en caso de que la situación sanitaria mejore.

Si desea pasar a ser 'Patrono Malaguista', tendrá que hacer una donación. El Málaga publicó una tabla con las compensaciones que se llevaría el aficionado dependiendo de cuánto dinero aporte. Las cifras más altas podrían suponer incluso una experiencia de un día como directivo de la entidad.

Por último, si un fan no es abonado y quiere serlo, su opción es la segunda, la de abono 'premium'. Tendrá que llenar un formulario facilitado en la página web del conjunto.