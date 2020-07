Los afectados por la última jornada prometen dar guerra

La incertidumbre dio paso a la incredulidad en muchos puntos de España cuando se conoció que el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada se suspendía, pero que el resto de la jornada seguía adelante.

En ese mismo momento ya se comenzó a rumorear el enfado de muchos clubes sobre esta decisión que fue tomada en consenso por LaLiga, la RFEF y el CSD.

Tanto los últimos puesto de acceso al 'play off' de ascenso a Primera División como la lucha por evitar el descenso a Segunda B estaban en juego y justo el partido que se jugaba en Coruña era el nexo de todo.

El primero en hacer saltar la liebre con un comunicado en el que expresaban su enfado fue el Rayo, que denunció estar jugando obligado bajo amenaza de sanción y pérdida de puntos.

Más tarde su presidente, Raúl Martín Presa, compareció ante varios medios para recalcar la idea. "Toda la jornada queda invalidada", comentó el dirigente del cuadro franjirrojo.

El Elche, el otro afectado por el lado del 'play off', aseguró en otro escrito que la decisión tomada no es justa y adultera la competición. Pide que se rectifique, aunque no ha especificado el modo en el que debería hacerse.

En la zona baja los damnificados han sido el Deportivo y el Numancia. Los gallegos ni siquieran pudieron disputar su encuentro. "Es un gravísimo error. Iremos a las más altas instancias", terció el presidente, Fernando Vidal.

El Numancia, por su parte, se mostró algo más comedido en su alegato aunque también criticó la gestión de la situación. "Se están incumpliendo la normas de igualdad e integridad de la competición", expresaron desde la entidad.

Lo único claro a estas alturas es que el camino hasta que se resuelva este entuerto será largo y tortuoso. Justiciar ordinaria, TAS... los clubes implicados usaran todo lo que esté en su mano para tratar de llevarse el gato al agua.