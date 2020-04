"Los años más felices de mi vida fueron en México"

En una entrevista concedida al 'Diario Récord', Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, quiso recordar la etapa que vivió en México como jugador profesional.

Tras triunfar en el conjunto 'merengue', el conocido ex jugador decidió disfrutar de sus últimos años como profesional en Atlético Celaya, un pequeño club en el que coincidió con sus ex compañeros Hugo Sánchez y Míchel González.

"Fueron los años más felices de mi vida", desveló un Butragueño que disfrutó como un niño del fútbol mexicano. "Al principio iba por un año y me quedé tres. Tuvimos una vida familiar magnífica, el clima era muy bueno y la gente era muy cariñosa", añadió.

"Celaya es una ciudad pequeñita y cómoda para desplazarse, estuvimos muy a gusto y disfruté mucho el estar con mi familia. Es el tiempo en el que más he estado con mi familia porque el resto de mi vida, una vez que me retiré, prácticamente ha sido en el Real Madrid y aquí no hay mucho tiempo", explicó entre risas.

Además, Butragueño explicó lo sorprendido que se quedó al conocer que el equipo no tenía vestuarios: "No sabía dónde estaba Celaya, no sabía que existía un equipo que se llamaba así, pero bueno, en mis primeros días, me dieron la ropa de entrenamiento en el hotel. No entendía nada, pero la realidad es que a dónde íbamos, no había vestuarios, y yo decía, '¿Esto qué es?".

Y añadió: "En aquella época el Celaya no tenía tantas instalaciones y muchas veces entrenábamos en los campos de fábricas que gustosamente nos cedían, pero no pertenecía al club; recuerdo que íbamos al campo de Bachoco, de los pollos. Me llamaba la atención, pero curiosamente ese año llegamos a la final".

"Cada vez el jugador mexicano es más internacional y, en ese sentido, cada vez es más capaz, creo que la progresión ha sido indiscutible. Creo que lo importante es el carácter ganador que tenga el jugador, la capacidad de adaptarse a su entorno y el carácter competitivo. El futbolista mexicano ya ha demostrado que es un jugador fiable, que puede jugar en cualquier Liga y ser un jugador rentable", sentenció Butragueño.