Los árbitros, de exámenes durante el parón

El árbitro internacional de fútbol Alejandro Hernández Hernández vive el estado de alarma "esperando que los acontecimientos se vayan desarrollando y que esta situación tan desagradable pase lo antes posible". Dijo que lo hace "con mucha paciencia, en casa y rodeado de la familia".

El colegiado canario de Primera División comentó a 'EFE' que, desde el punto de vista profesional, no les dejan desconectar y explicó que, por internet, hacen constantemente exámenes de reglamento y analizan situaciones a través de vídeos. "Cada cierto tiempo, hacemos videoconferencias con la plantilla de árbitros para mantener el contacto", resaltó.

"Nunca me había visto obligado a entrenar en casa", comentó Hernández Hernández , quien consideró que está aprendiendo a hacer un tipo de entrenamiento diferente para perder lo menos posible la forma física y estar al 100% cuando la competición se reanude.

Alejandro Hernández estaba en Alemania, ya que había sido designado como VAR del encuentro de la Europa League entre el Wolfsburgo y el Shakhtar Donetsk cuando le sorprendió la crisis del coronavirus.

Los árbitros designados para ese partido eran italianos e Italia ya había cerrado su espacio aéreo, por lo que no se podía entrar o salir del país, tal y como comentó el colegiado, quien recordó: "Nos intentamos centrar en el partido, aunque con la preocupación de que nos cerraran el espacio aéreo y no pudiéramos volver".

El colegiado internacional aseguró que afronta esta situación "aprovechando al máximo todo este tiempo con la niña" y con su mujer y añadió: "Mi profesión me exige viajar mucho y todo el tiempo que no les he podido dedicar se lo trato de dedicar en estos momentos".