Los árbitros del 'fútbol analógico', decididamente a favor del VAR

El diario 'Marca' ha preguntado a cuatro árbitros de los de antes, de los que vestían de negro, tenían bigote y nadie se atrevía a discutir, qué les parece el VAR. Díaz Vega, López Nieto, Urízar Azpitarte y García de Loza coinciden. Es una bendición.

El VAR vuelve a estar en boca de todos. La tecnología, lejos de apaciguar la polémica, la está avivando. Porque muchas de sus decisiones exigen del criterio del colegiado y su asistente desde la sala VOR para dictar sentencia.

Es por eso que estos cuatro colegiados históricos del fútbol español coinciden en que el VAR está bien, pero también está lejos de ser perfecto, y, sobre todo, de erradicar la polémica.

"Es el problema que siempre ha habido en España con el arbitraje, la desconfianza", empezó diciendo Manuel Díaz Vega, en esta tertulia a cuatro bandas.

Para él, el problema es que hay humanos detrás de la máquina. "El VAR es una herramienta que manejan personas. Por sí mismo, no genera polémica, se genera cuando se cogen jugadas grises, de interpretación", explicó.

"Puede que en algún caso se haya cogido alguna jugada gris y se crea la controversia. Es posible que se haya peritado alguna jugada de más", añadió Diaz Vega.

Pero el que fuera director del CTA cree que se ha ganado en justicia. "A final de temporada siempre hay críticas hacia el cuerpo arbitral. El VAR ayuda, no resta, suma, es un apoyo importantísimo", dijo.

"El fútbol es más justo que antes. No quedan en el limbo jugadas diáfanas. Es claro que no resuelve todo, pero ayuda a un cuerpo arbitral como el español que es sensacional", apuntó también.

Antonio Jesús López Nieto, representante de LaLiga ante el colectivo arbitral y encargado de las designaciones junto a Velasco Carballo, señala que el problema es que se aplique en las jugadas interpretables.

"El VAR debería entrar sólo en jugadas factuales, no en acciones interpretativas. Es lo que siempre he defendido. Aún así, está claro que nunca se va a contentar a todos", expuso.

Abrió la puerta a que, como sucede en otros deportes, los clubes tengan un tope de jugadas que puedan pedir ser revisadas, pero tiene claro que la polémica seguirá, se haga lo que se haga.

Ildefonso Urizar Azpitarte, el colegiado que se llevó el infame pisotón de Stoichkov, también apoya el VAR. Cree que hace el fútbol más justo. "Pero está controlado por personas y siempre habrá errores humanos", advirtió.

A diferencia de sus compañeros, sí se mojó al respecto del pisotón de Ramos a Raúl García. "Igual que se le pidió al árbitro que fuera a ver la primera jugada, pues que se le llame para la segunda. Y no digo más, ni si fueron penaltis o no", valoró.

Y se cerró el debate con la intervención de Raúl García de Loza. Para él, el problema es que no hay un criterio unificado. "¿Por qué unas veces va el árbitro a ver el monitor y otras, no?", comenzó su alegato.

"Lo mejor es que el árbitro fuera al monitor en cualquier acción conflictiva. Daría tranquilidad a la gente. Pongo el ejemplo de San Mamés. En la primera jugada va a verla y penalti. No tiene duda", continuó.

"En la segunda no va, el balón no está en disputa en esa zona, Ramos pisa a Raúl García de forma accidental. Son acciones parecidas, pero no iguales porque entiende que la segunda es involuntaria", siguió diciendo.

"El balón está en juego, pero no en la acción de esos dos jugadores. Pero como la segunda no va a verla por eso creo que se forma un lío. Si la gente supiese cómo se actúa... Incluso evitaría las quejas de jugadores, como hizo Muniain", apuntó también el ex colegiado gallego.