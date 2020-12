"Los árbitros no han respetado al Inter en esta Champions"

Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán, se mostró muy crítico con la labor arbitral tras la eliminación del conjunto lombardo de la Champions League después de empatar 0-0 contra el Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza.

"Durante toda la Champions no tuvimos suerte con los árbitros. Me parece que el Inter no fue respetado en el grupo con tantas situaciones que revisar", argumentó el preparador italiano tras la debacle.

"Ahora que estamos fuera, siento que tengo que decir esto. Me parece que el Inter no ha sido respetado, si vuelves atrás y miras las situaciones que no han sido revisadas ni evaluadas", añadió.

De igual forma, el que fuera técnico de la Juventus o la Selección Italiano quiso dejar claro que a su equipo le faltó más precisión de cara a portería para poder lograr el pase a los octavos de final.

"El equipo puso en el campo todo lo que tenía, pero nos faltó gol y así era imposible pasar a octavos. Ahora toca analizar la situación con calma y en frío", sentenció el técnico, que no pudo lograr ni siquiera el billete a la Europa League tras finalizar en la cuarta posición del grupo.