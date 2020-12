El ex futbolista colombiano Carlos 'el Pibe' Valderrama afirmó este martes que el VAR, implantado para garantizar justicia en los partidos, "no sirve para nada" pues "ya los árbitros no pitan" y las decisiones tomadas a partir de la revisión del vídeo, a su juicio, no las entiende nadie.

"Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros y, al contrario, ya los árbitros no pitan, no hacen nada. Entran a la cancha pero no hacen nada porque no toman decisiones", expresó Valderrama en un video publicado en su canal de YouTube.

El ex capitán de la Selección Colombiana, que participó en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, afirmó que el fútbol cambió de manera negativa.

"Ese VAR no lo entiende ni mi mamá", afirmó. Manifestó que las quejas por los malos arbitrajes no son exclusivas de Colombia, sino que se vienen dando en todo el mundo.

"En los otros países sucede lo mismo: en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, en Inglaterra, en España y en todas partes del mundo. Entonces, ese VAR no sirve para nada. O si no, que quiten a los árbitros. Los árbitros son unos payasos porque no toman decisiones", criticó.

Valderrama, de 59 años, manifestó: "Antes los árbitros tomaban determinaciones y se equivocaban, pero es algo normal porque son seres humanos".

"Pero es que ahora no sirven para nada. Entran a la cancha y no toman decisión. Si hay mano, hay que ir al VAR. Si hay un tiro de esquina, hay que ir al VAR; si hay un penalti, hay que ir al VAR", lamentó.

El considerado por muchos como el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos se declaró radical frente al limitado rol de los árbitros y sus asistentes.

"Entonces, que quiten los árbitros, que inventen otra vaina nueva. Así como inventaron al VAR, que se inventen el partido sin árbitro y que el VAR los pite", concluyó 'el Pibe'.