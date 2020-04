Los árbitros también están a punto para el regreso

Las competiciones pararon y los árbitros tuvieron que acostumbrarse al teletrabajo. Pero eso no les ha impedido seguir estudiando y entrenando en casa.

De Burgos Bengoetxea contó cómo ha llevado el confinamiento: "Está bien estar actualizado. Nos ha llegado ya el reglamento de la temporada que viene, aunque no lo he visto para no haya confusiones a la vuelta. Estamos en permanente contacto para estar preparados técnica y físicamente y bastante actualizados".

De Burgos Bengoetxea añadió que se encuentras a la espera de que se confirmen, por parte de la Federación y del Comité Técnico de Árbitros, los protocolos a seguir para "cuando den el visto bueno para volver a la normalidad" y, por ahora, manteniendo la condición física con entrenamientos en casa.

"No es lo mismo entrenar en casa que salir a la calle, pero hemos intentado cuidarnos en el confinamiento. No he ganado peso y eso es una buena señal", desveló a 'Radio Euskadi', antes de aclarar que el esfuerzo que deben realizar en un partido "es diferente" al de los futbolistas, pero que "normalmente" hacen "más kilómetros que un jugador".

"Tenemos que tener muy buena condición física", añadió De Burgos, quien dirigió su último partido el pasado 8 de marzo en El Sadar, el Osasuna-Espanyol de la vigésimo séptima jornada.

"Los primeros días lo tomas con naturalidad, aunque según pasan los días, como a todo el mundo, se hace más complicado. Pero la prioridad es la salud y debemos seguir las indicaciones y no hacer ninguna tontería para volver cuanto antes a la normalidad", asumió.