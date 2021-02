Los capitanes del Valencia hacen piña: "Creemos en esta camiseta"

El Valencia está lejos de la pelea por los puestos europeos, que ha sido su objetivo en las últimas temporadas. De ahí que sus capitanes, Gayà, Carlos Soler, Gabriel Paulista y Jaume Doménech, se pronunciaran en un mensaje a la afición con la derrota ante el Madrid aún en el recuerdo.

"Por toda la afición, por los que están en casa y por lo que nos apoyan... Juntos, iremos arriba", aseguró Gayà. El lateral, de hecho, aunque forma parte de la mejorable dinámica que atraviesa el plantel de Javi Gracia, podría estar entre los elegidos para la Eurocopa.

"Desde pequeño, he luchado por este escudo y mis ídolos me enseñaron que nunca hay que rendirse", decía Soler en el vídeo. "Representar al Valencia me ha hecho creer, luchar y vivir este sentimiento de una manera especial", exponía Gabriel Paulista.

"Estamos todos juntos, creemos en nosotros y en esta camiseta que llevamos con orgullo", sostenía Jaume Doménech. Tras una sola victoria en seis encuentros, el Valencia tratará de dar forma a esta intención de levantar el vuelo en su cita contra el Celta de Vigo.