"Los chicos tienen que aprovechar los momentos"

Russo recalcó la necesidad de pasar página de este pequeño resbalón en el inicio de la Zona Campeonato en el estreno en la Copa Diego Armando Maradona. Boca igualó a uno con Arsenal.

"Nos viene bien jugar y seguir con todo esto. Estamos comprometidos y ya nos preparamos para el partido que viene. Pudimos haberlo definido. Sabíamos que Arsenal apuesta a la pelota parada", destacó.

"No me gusta no llevarme los tres puntos de La Bombonera. Estamos encima de los chicos, confiamos, van sumando minutos. Tienen que aprovechar los momentos", añadió el técnico 'xeneize'.

Y Russo subrayó la situación del equipo en el encuentro: "Con muchos jugadores que no juegan, con algunos estrenos, creo que lo visto estuvo bastante bien. Fue un partido duro, como todo el fútbol argentino. Podríamos haberlo definido, pero el rival tiene también sus cosas".