Los chistes de Joaquín, el torneo de Ibai... Así es el confinamiento de Borja

Joaquín Sánchez volvió a hacer de las suyas y publicó varios chistes para hacer más ameno el aislamiento contra el COVID-19 en casa. Cree Borja Iglesias que ayudará a la gente y aliviará tensiones.

"Mira que ha aguantado, pero por fin se ha arrancado, yo pensaba que iba a subirlos antes. Sin duda, todo ayuda, él es muy bueno, tiene esa capacidad de entretener y hacer reír, estoy seguro de que ayudará a mucha gente a llevar mejor estos días", comentó.

El Betis no se ha hecho las pruebas del coronavirus, pero los futbolistas se toman la temperatura dos veces al día. Dice el delantero que está "estupendamente" y manda ánimos a los que estén en casa o en dificultades por esta crisis sanitaria.

Sobre el torneo del FIFA 20 promovido por Ibai, del que es uno de los precursores al jugar un derbi virtual con Reguilón, cuenta: "Fue tremendo, la verdad, estoy encantado. Yo primero organicé partidas privadas de Fortnite para entretener la primera noche de confinamiento. A la mañana siguiente me escribió Reguilón y me comentó la idea de jugar el derbi, pero en el FIFA, se lo propusimos a Ibai y le pareció estupendamente. Una cosa improvisada que creo que quedó muy guay", comentó. "Ibai pensó a lo grande y nos lo comentó, y es una idea tremenda, al igual que la de TONIEMCEE, además con una web para recaudar fondos para la investigación del COVID-19. Nos lo pasaremos genial y haremos que la gente disfrute", señaló en 'Marca'.

Respecto a LaLiga y la reanudación, el delantero admite que es "un marrón". "La verdad es que me siento afortunado de no ser yo el que tome la decisión, sinceramente, porque creo que es un marrón. Creo que se tome la que se tome, siempre habrá gente a la que le parezca mal y será un momento polémico, estoy seguro. No sé cuánto se alargará esto, pero el mayor problema que le veo a esto es la incertidumbre, no puedes planear nada... esa es la dificultad", resaltó.