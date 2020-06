"Los cinco cambios favorecen el espectáculo"

Algunos técnicos han criticado los cinco cambios durante un partido. Sin embargo, Simeone ha defendido en público que haya dos cambios más de los que habitualmente se producen en un choque.

"Los cinco cambios dan más posibilidades, sobre todo a los jugadores. La gente que disfruta del juego necesita ver más opciones y posibilidades. Hay gente que por tres cambios no puede entrar al campo y con esta opción estamos descubriendo algo novedoso", analizó antes del partido contra el Levante.

El Cholo lo tiene clarísimo: es un bien para los amantes del fútbol: "La gente verá si es conveniente o no, yo creo que para el espectáculo hay más gente fresca".

También valoró las pausas por hidratación, aunque en este caso no cree que sean siempre necesarias. "Viene bien si la temperatura es alta. Cuando se juega de noche, no creo que aparezca esta situación. No sé si se tiene que hacer siempre o si depende del árbitro... El otro día paramos en Pamplona y hacía frío. No sé si es obligatorio", dijo.

Le preguntaron a Simeone cómo gestiona jugar cada 72 horas. "El mejor plan es ganar. Eso es lo más importante de este proceso. Todas las visiones siempre son optimistas y positivas", señaló.

El Levante será el próximo rival del Atlético y el Cholo no se fía nada del equipo de Paco López, aunque no se jueguen nada. "En los partidos que han disputado siempre han tenido contrincantes que se jugaban mucho y respondieron muy bien. Será duro. Tienen gente rápida, que van bien por arriba. Tendremos que llevar el partido al lugar que nos conviene", expresó.

De paso, habló sobre la delantera. "El equipo necesita a Costa y él necesita al equipo. Ojalá podemos seguir como ha arrancado tras el parón. Joao Félix es un jugador diferente, no tengo duda de que crecerá como futbolista", enfatizó.

Si suma una victoria más, Simeone se pondrá a la altura de Aragonés en Primera. "No lo sabía, no me paro a mirar esas cosas. Mi trabajo ahora es solo ganar, trabajar, y preparar de la mejora el siguiente partido", concluyó.