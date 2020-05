Los cinco ex futbolistas que Ronaldo cree que merecieron el Balón de Oro

Alessandro del Piero

El ex futbolista italiano, con una carrera dedicada casi por entero a la Juventus, no solo no tiene un Balón de Oro, es que nunca ha estado siquiera entre los tres mejores.

Paolo Maldini

Historia viva del Milan, llegó a ser tercero en dos ocasiones: 1994 (lo ganó Stoichkov, con Baggio en segunda posición) y 2002 (Nedved fue el ganador, y Henry, el segundo).

Raúl González Blanco

Ex compañero de Ronaldo en 'el Madrid de los Galácticos', el '7' estuvo cerca de ganarlo en 2001, pero un Michael Owen en plenitud se lo arrebató por 36 puntos.

Francesco Totti

'Il Capitano' pasó toda su carrera en la Roma, y como Del Piero, se retiró sin ni siquiera estar ni una sola vez entre los tres mejores.

Roberto Carlos

Sin duda, la gran sorpresa de esta lista. Ronaldo cree que su compatriota, quien sin duda es uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, hizo méritos para haberse retirado con un Balón de Oro. ¿Le hubiera dado Ronaldo el suyo de 2002, cuando Roberto Carlos fue segundo?