Los cinco futbolistas que en 2016 Cristiano vaticinó que triunfarían

Cristiano no arriesgó demasiado con sus cinco jóvenes prometedores de 2016. AFP/Archivo

Los futbolistas tienen un olfato innegable para el talento, pero no son infalibles. Cristiano Ronaldo, allá por 2016, se aventuró a predecir una exitosa carrera para cinco jóvenes (y no tan jóvenes) futbolistas. Ya entonces fue justo decir que no arriesgó demasiado, y el tiempo nos ha dado la razón.