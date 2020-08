Los clubes podrán negarse a que a sus jugadores vayan con sus selecciones

A partir de septiembre, los clubes podrán negarse a que sus jugadores viajen con sus selecciones para jugar partidos internacionales. Por ejemplo, si el PSG considera que Neymar no ha de participar con la Selección Brasileña, podrá decidir que no vaya. Tres supuestos son la base de este cambio.

El primero es un periodo de cuarentena superior a cinco días. Se daría si el jugador tiene que estar cinco días o más confinado en la ciudad en la que se juegue el partido internacional o en la de su equipo de origen -ya a la vuelta-. Siguiendo con el ejemplo: si Neymar tiene que jugar con Brasil en Madrid, el PSG podrá negarse si ha de estar confinado durante cinco o más días ya sea en Madrid o en París cuando vuelva.

El segundo es una restricción de viaje. Hay países que han tomado la decisión de no permitir llegadas desde determinadas naciones en las que los casos de COVID-19 son muchos para evitar riesgos. Con el mismo ejemplo que antes, si Neymar tiene que jugar con Brasil en Madrid y España no permite vuelos desde Francia o Francia no permite vuelos desde España -para volver-, el PSG podrá negarse.

El tercero es algo lioso. Esto es lo que indica la web oficial de la FIFA: "cuando las autoridades competentes no hayan concedido a los jugadores seleccionados exención específica alguna con respecto a las decisiones mencionadas". Se entiende que esto significa que, si un jugador pide a las autoridades de su país una excepción para poder viajar aunque haya restricciones o no confinarse y las autoridades no se la conceden, su club podrá decir que no a que se vaya. De nuevo, con el ejemplo anterior: si Neymar no puede viajar a España para jugar con Brasil, pide a las autoridades españolas y francesas que hagan una excepción y no se la conceden, volverá a la casilla inicial y el PSG podrá negarse como en los anteriores casos.

La explicación, tal y como la expuso la FIFA

"Muchos gobiernos nacionales han vuelto a imponer restricciones de viaje y de inmigración porque el número de casos ha vuelto a aumentar. Algunas de estas medidas afectan directamente a las competiciones internacionales, como pueden ser las cuarentenas o aislamientos obligatorios o las restricciones de viaje", explicó la FIFA a través de una nota de prensa.

Por este motivo y con el "fin de garantizar la salud y el bienestar de todos aquellos involucrados en las competiciones internacionales", el Consejo de la FIFA, en colaboración con la UEFA, decidió que la normativa que habitualmente obliga a los clubes a ceder jugadores a las selecciones no será de aplicación en las siguientes circunstancias.

"Cuando se deba cumplir un periodo de cuarentena o de aislamiento obligatorio de un mínimo de cinco días tras llegar al territorio donde el club que deba ceder al jugador a la selección tenga su sede, o el destino en el que esté programado el partido de la selección", explicó la FIFA.

Igualmente, no se aplicará la normativa de cesiones "cuando existan restricciones de viaje hacia o desde los destinos mencionados arriba", así como "cuando las autoridades competentes no hayan concedido a los jugadores seleccionados exención específica alguna con respecto a las decisiones mencionadas".

Estas "enmiendas transitorias" serán de aplicación, según detalló la FIFA en su escrito, durante el periodo internacional comprendido entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre -selecciones masculinas- y del 14 al 22 de septiembre -selecciones femeninas- del año 2020.

Asimismo, como recordó la FIFA, "los participantes en aquellos partidos disputados en el marco de los periodos internacionales deberán respetar los protocolos de sanidad y seguridad establecidos por el organizador de la competición".